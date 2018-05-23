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РФ продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы: Мария Захарова


РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД РФ  Мария Захарова.

По ее словам, есть желание достичь урегулирования карабахской проблемы уже испытанными и принятыми методами.

«РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы, в тесном контакте со всеми сторонами»,-  сказала пресс-секретарь МИД РФ  Мария Захарова.

Посреднической деятельностью в вопросе урегулирования карабахской проблемы занимается Минская группа ОБСЕ в состве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и  Стефана Висконти (Франция).


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