РФ продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы: Мария Захарова
14:46, 23 Май, 2018
РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, есть желание достичь урегулирования карабахской проблемы уже испытанными и принятыми методами.
«РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы, в тесном контакте со всеми сторонами»,- сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.Посреднической деятельностью в вопросе урегулирования карабахской проблемы занимается Минская группа ОБСЕ в состве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция).