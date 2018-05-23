РФ продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы: Мария Захарова

РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, есть желание достичь урегулирования карабахской проблемы уже испытанными и принятыми методами.

«РФ всегда играла и продолжит играть активную роль в урегулировании карабахской проблемы, в тесном контакте со всеми сторонами»,- сказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.

Посреднической деятельностью в вопросе урегулирования карабахской проблемы занимается Минская группа ОБСЕ в состве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция).