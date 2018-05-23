Лавров обсудил с новым главой МИД Армении союзническое взаимодействие и Карабах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с новым главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном вопросы союзнического взаимодействия и контакты по урегулированию в Нагорном Карабахе. Как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

"23 мая по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Республики Армения Зограбом Мнацаканяном, - отмечается в документе. - Были рассмотрены актуальные вопросы союзнического взаимодействия, включая подготовку к предстоящему 1 июня заседанию Совета глав правительств СНГ в Душанбе и к заседанию СМИД ОДКБ в Алма-Ате 11 июня, а также деятельность структур ЕврАзЭС".

В сообщении ведомства также отмечается, что министры обсудили график двусторонних мероприятий, а также планируемые контакты по нагорнокарабахскому урегулированию по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.





