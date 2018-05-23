Заседание НС Армении: члены нового правительства впервые ответят на вопросы депутатов

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов.

На заседании 22-го мая в первом чтении обсуждались законы о внесении поправок в УК Армении, в закон о деятельности ЗПЧ Армении, о госпошлине Армении, о земельном законе Армении, о пенсиях и пр.

В 16:30 начнется время вопросов-ответов членам правительва Армении: : члены нового правительства впервые ответят на вопросы депутатов.