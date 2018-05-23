Израильские самолеты поразили подземную и две морские цели ХАМАС в секторе Газа

Самолеты Армии обороны Израиля нанесли в ночь на среду удары по подземной структуре и двум целям морской полиции радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение границы и поджог израильского военного поста. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в заявлении, распространенном армейской пресс-службой.

"Удары были нанесены в ответ на проникновение во вторник утром нескольких террористов в Израиль и поджог военного поста". "Кроме того, эти три цели были поражены в ответ на продолжающиеся попытки направить беспилотные летательные аппараты и воздушные змеи с целью террористической деятельности и атаки на израильскую территорию" из сектора Газа, продолжили военные.

Жертвами начавшихся в конце марта массовых столкновений в секторе Газа между палестинцами и израильскими солдатами стали уже около 120 арабов, более 13 тыс. получили ранения или отравление газом.