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По поручению Сурена Папикяна оценивается ущерб, нанесенный общине Лернагог


21-го мая в селе Лернагог Армавирской области, по причине обильных дождей, засорился селепровод, и селевые потоки затопили дома и улицы села, причинив общине значительный ущерб – как жилому фонду, так и сельским хозяйствам. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства территориального управления и развития Армении.

Для ознакомления с ситуацией и оценки нанесенного ущерба на место выехал, по поручению министра территориального управления и развития Армении Сурена Папикяна, начальник отдела контроля Артур Ерицян.

Вместе с сотрудниками областной администрации, членами совета старейшин села, жителями проводится осмотр пострадавших строений и угодий, для учета ущерба и нахождения на местах оперативных решений.


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