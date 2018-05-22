Министр иностранных дел Армении принял председателя Палаты представителей Республики Кипр

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 22 мая принял председателя Палаты представителей Республики Кипр Деметриса Силуриса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, приветствуя гостя, министр Мнацаканян отметил, что рад приветствовать председателя Палаты представителей Республики Кипр и возглавляемую им делегацию. По словам министра, во время его дипломатической карьеры в разных странах у него всегда было теплое и эффективное сотрудничество с кипрскими коллегами, которое происходит из традиционной дружбы двух стран.

Выразив благодарность за теплый прием, председатель Палаты представителей Республики Кипр отметил, что визит в Армению очень насыщен и является хорошей возможностью обсудить перспективы дальнейшего расширения и развития отношений между двумя братскими странами.

В ходе встречи собеседники коснулись ряда вопросов двусторонней повестки дня, отметив, что две страны объединяют прочные исторические связи, основанные на дружбе и солидарности.

Зограб Мнацаканян и Деметрис Силурис с удовлетворением отметили, что Армения и Кипр установили прочные межгосударственные связи, а также придали важное значение двусторонней готовности углубить сотрудничество во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Министр иностранных дел Армении и спикер парламента Кипра с удовлетворением отметили, что между двумя странами налажено эффективное сотрудничество на международных платформах и обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

Зограб Мнацаканян и Деметрис Силурис обменялись мнениями по региональным и международным вопросам.

В ходе встречи министр Мнацаканян представил собеседнику совместные усилия Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.