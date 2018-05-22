Австралийский город Райд принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах

22 мая Городской совет города Райд Австралии единогласно принял резолюцию в поддержку независимости Республики Арцах. В резолюции городской совет призвал центральное правительство официально признать независимость Республики Арцах и укреплять отношения Австралии с Арцахом и его гражданами. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МИД Армении.

Ниже приводится неофициальный перевод резолюции.

РЕЗОЛЮЦИЯ

Городской совет города Райд отмечает, что 2018 год ознаменовал тридцатую годовщину начала освободительного движения Арцаха, которое в 1991 году привело к провозглашению независимости Республики Арцах (ранее - Нагорно-Карабахская Республика). Городской совет города Райд:

(а) признает важность основополагающего права человека на самоопределение и построение свободного и демократического общества;

(б) признает право на самоопределение всех народов, в том числе и народа Республики Арцах;

(в) отмечает последовательные усилия Республики Арцах, направленные на создание свободного и демократического общества путем проведения легитимных парламентских выборов, а также его продолжительные усилия по развитию ответственного правительства;

(г) поддерживает и поощряет интеграцию Республики Арцах в международное сообщество, и далее поощряет его взаимодействие с международным сообществом, направленное на решение существующих региональных проблем в целях установления мира и стабильности;

(д) поощряет мирные отношения и последовательное продвижение гуманитарной и экономической поддержки народу Республики Арцах; и

(е) призывает правительство Содружества официально признать независимость Республики Арцах и укреплять отношения Австралии с Республикой Арцах и ее гражданами.