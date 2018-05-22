Ученые рассказали, почему не спать по ночам опасно для здоровья

Всего пара ночей бодрствования может сбить "внутренние часы" более ста различных белков, включая соединения, связанные с обменом веществ и содержанием сахара в крови. К такому выводу пришли исследователи из Университета Боулдера, штат Колорадо. Их работа опубликована в журнале PNAS, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ученые привлекли к эксперименту шесть здоровых мужчин в возрасте до 30 лет. Они провели шесть дней взаперти под наблюдением врачей: фиксировалась их активность, диета, сон и количество получаемого света. Первые два дня участники жили по обычному распорядку, затем их постепенно перевели на обратный режим: активность и питание — ночью, восемь часов сна — в течение дня.

Каждые четыре часа специалисты брали у мужчин анализ крови. Разработанный в Университете Боулдера прибор позволил им узнать "расписание" работы более тысячи белков. Выяснилось, что смена распорядка привела к деформациям в 129 соединениях.

"Это говорит нам о том, что джет-лаг или пара ночей работы способны быстро поменять физиологию человека, причем на длинной дистанции это может нанести серьезный урон здоровью", — отметил один из авторов исследования, директор лаборатории хронобиологии и исследования сна Университета Боулдера Кеннет Райт.