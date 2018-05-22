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Нетаньяху назвал Иран основным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке


Основным препятствием на пути к миру на Ближнем Востоке является Иран. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Если спросить большинство правительств и лидеров на Ближнем Востоке, что является основным барьером на пути к миру, какая самая большая угроза нашей безопасности, они скажут три вещи: Иран, Иран и Иран", - написал глава израильского кабмина во вторник в Twitter.

В понедельник Нетаньяху назвал правильной жесткую позицию президента США Дональда Трампа в отношении Ирана и призвал мировое сообщество присоединиться политике давления на Тегеран.

Ранее в тот же день госсекретарь Майкл Помпео заявил, что Соединенные Штаты намерены оказать на Иран беспрецедентное давление, в том числе ввести самый жесткий в истории режим санкций, если Тегеран не изменит свой политический курс.



 




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