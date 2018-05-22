Врата ада: как огонь в газовом кратере горит почти 50 лет

Кратер был обнаружен в 1971 году. В процессе его исследования образовалась огромная дыра. Чтобы вредные для людей и скота газы не выходили наружу, их решили поджечь. Геологи предполагали, что пожар через несколько дней погаснет, но ошиблись. Пожар в кратере не утихает с 1971 года. Природный газ, выходящий из кратера, непрерывно горит днем и ночью уже 47 лет. Диаметр кратера составляет приблизительно 60 метров, глубина — около 20 метров, передает Арменпресс.