США, Франция: на будущей неделе ожидается ряд визитов высокого уровня в Армению

На будущей неделе ожидается ряд визитов высокого уровня в Армению. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его словам, 27-28 мая Армению посетит министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Кроме того, на следующей неделе Армению посетит делегация, возглавляемая советником заместителя госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк.

По словам Балаяна, 28 мая, в день 100-летия Первой Республики, Армению посетят многочисленные гости из Диаспоры.

Как сообщил Балаян, на данный момент планируется ряд визитов главы МИД Армении, встреч – как в многостороннем, так и двустороннем форматах.

28 мая в Армении отмечается День Первой Республики. Именно в этот день 1918 года была восстановлена независимость Армении, шесть веков находившейся под игом разных завоевателей. После героических майских сражений под Сардарапатом, Баш-Апараном, Каракилисой образовалась Первая Республика Армения, а армянский народ после 543-летнего перерыва восстанавливает свою государственность. Первая Республика создавалась в сложный для народа период. В момент провозглашения Республики территория Армении составляла 12 тысяч кв. км, а численность населения – 700 тысяч. Столицей был Ереван.

Республика Армения возникла после отрыва Закавказья от Советской России, в период агрессии Турции против края. После распада Российской империи образовалась Закавказская Демократическая Федеративная Республика. 10 февраля 1918 года в Тифлисе был созван Закавказский сейм, который 9 апреля того же года объявил об отделении Закавказья от России и провозгласил создание ЗДФР.

Однако объединенное Закавказье просуществовало недолго. 26 мая 1918 года "ввиду того, что по вопросу о войне и мире обнаружились коренные расхождения между народами, создавшими Закавказcкую независимую республику", сейм констатировал распад Закавказья и сложил свои полномочия. В тот же день о своей независимости объявила Грузия. 28 мая были провозглашены Республика Армения и Азербайджанская Демократическая Республика.

На следующий день после образования Республики Армения ее делегация прибыла в Батум и вступила в переговоры с турецкой делегацией. 4 июня был подписан Батумский договор 1918 года, по которому Турция признала независимость Армении в пределах той территории, которая оставалась к этому времени в распоряжении правительства Республики Армения.

После провозглашения независимости в Тифлисе между армянскими политическими партиями и группировками начались переговоры относительно образования правительства Республики Армении. В созданном в июле правительстве большинство министерских постов заняли представители партии Дашнакцутюн. Первым премьер-министром независимой Армении был назначен Ованес Каджазнуни. 1 августа 1918 года начал свою работу парламент Республики Армения, который был образован преимущественно из членов Тифлисского и Ереванского национальных советов. В первый состав парламента входили 45 депутатов. Позднее, в июне 1919 года, в республике, на основе прямого и всеобщего избирательного права, был избран новый состав парламента из 80 депутатов.

В сентябре 1920 года Турция напала на Армению; началась турецко-армянская война 1920 года. Республика Армения находилась в тяжелом положении: ее экономика была истощена. Под ударами турецкой регулярной армии армянские войска отступали. Правительство Республики Армения неоднократно обращалось с просьбой о помощи к правительствам Великобритании, Франции, Италии, США. В конце сентября 1920 года правительство Армении обратилось к Лиге Наций с просьбой о приеме Армении в это международное сообщество. В октябре правительство вновь обратилось к Лиге Наций, сообщив о тяжелом положении, возникшем в связи с войной, и прося посредничества. После долгого обсуждения Лига Наций 15 декабря 1920 года отказала Армении в приеме в члены. К этому времени Республика Армении потерпела поражение, турецкие войска оккупировали свыше половины ее территории.

2 декабря 1920 года в Ереване было подписано соглашение между РСФСР и Республикой Армения, по которому Армения была провозглашена советской республикой.

В ночь со 2 на 3 декабря 1920 года в Александрополе был подписан мирный договор, завершивший армяно-турецкую войну 1920 года.