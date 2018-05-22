Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял президента Международной ассоциации Gallup International Канчо Стойчева

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 22-го мая делегацию во главе с президентом Международной ассоциации Gallup International Канчо Стойчевым. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал факт проведения 71-й ежегодной конференции ассоциации Gallup International в Ереване, и участие в этой конференции международных экспертов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян придал важность постоянному повышению качества политических исследований, обмену опытом и объективной оценке проводимых реформ в результате их анализа. Пашинян придал важность также и анализу системы управления.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил надежду, что конференция в Ереване будет способствовать обмену опытом и повышению уровня экспертных аналитических навыков.

В свою очередь, Стойчев выразил уверенность, что конференция в Ереване создаст новые основы для регионального сотрудничества, позволяя участникам ознакомиться с последними тенденциями в социологии и обменяться успешным опытом. Он представил премьер-министру темы, которые будут обсуждаться на конференции и возможности для сотрудничества с армянскими партнерами.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.