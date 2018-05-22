Эрдоган угрожал Израилю экономическими санкциями
Президент Турции Эрдоган выразил надежду на то, что страны «Организации исламского сотрудничества» будут бойкотировать израильскуюпродукцию. Президент Турции Эрдоган выразил надежду на то, что после назначенных на 24-е июня парламентских и президенстких выборов так же поступит и Турция. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Hurberturk.
«В рамках «Организации исламского сотрудничества» мы приняли решение призвать страны «Организации исламского сотрудничества» бойкотировать израильскую продукцию. Я хочу, чтобы страны «Организации исламского сотрудничества» наложили эмбарго на Израиль и исключили покупку израильских товаров»,- сказал Эрдоган.
По его словам, Турция пересмотрит свои отношения с Израилем, особенно, в торгово-экономическом аспекте.
«Турция пересмотрит свои отношения с Израилем, особенно, в торгово-экономическом аспекте. В нашей стране предсоят выборы, после чего мы предпримем шаги в этом направлении»,- сказал он.
Как сообщалось ранее, накануне, в связи с последствиями столкновения между израильской армией и палестинцами в секторе Газа, когда погибло 59 палестинцев, Турция вызвала своих послов в Тель-Авиве и Вашингтоне на совещания в Анкару. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага.
Он сообщил также, что в связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур.
События в секторе Газа резко осудил президент Турции Эрдоган. «Сделанное Израилем – геноцид. Я проклинаю эту человеческую драму, этот геноцид – какя бы сторона его ни осушествила, я проклинаю и США, и Израиль»,- сказал он.
Как сообщалось ранее, вследствие столкновения между израильской армией и палестинцами в секторе Газа погибло более 50 палестинцев, и в связи с этим в Турции объявлен 3-дневный траур. Об этом сообщает агентство «Анадолу», ссылаяссь на сообщение вице-премьера Турции Бекира Боздага. Он сообщил, что решение было принято после совещания с президентом Эрдоганом, в знак солидарности с палестинцами. Боздаг резко раскритиковал правительство США в связи с указанными событиями, сказав, что США вместе с Израилем «окунули руки в кровь палестинцев». «Сегодняшняя бойня является результатом совместных действий США с Израилем, и обе эти страны – в ответе за нее»,- заявил он. По словам Боздага, 14-е мая войдет в историю как «кровавый понедельник».
14-го мая состоялось открытие в Иерусалиме посольства США, что вызвало гнев и ярость палестинцев, которые начали проводить акции протеста в секторе Газа. 14-го мая израильская сторона применила против них слезоточивый газ и открыла стрельбу, вследствие чего погибло 59 палестинцев, было ранено более 2700. Акции протеста прошли в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и приуроченного к юбилею переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погибли 59 палестинцев, более 2,7 тысячи получили ранения. Аббас объявил трехдневный траур. Ситуацию в секторе Газа во вторник обсудит Совбез ООН.
Президент Турции Тайип Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. Кроме того, он заявил о созыве внеочередного саммита Организации исламского сотрудничества в пятницу в Стамбуле. Официальная Анкара приняла решение отослать посла и генерального консула Израиля в Турции, по причине конфликта в секторе Газа, вследствие чего погибло более 60 и было ранено более 2700 палестинцев. Посла Израиля в Турции Эйтана Наэха вызвали 15-го мая в МИД Турции, где ему сообщили, что правильно будет, если он на время вернется на родину. После подобного шага Анкары к симметричному ответу прибегли в МИД Израиля: сюда вызвали посла Турции в Израиле Хьюсну Гюрджана, ему велели «вернуться в Турцию на время для переговоров».После этого, утром 16-го мая стало ясно, что МИД Турции потребовал возвращения на родину и генерального консула Израиля в Турции.