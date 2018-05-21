Важнейшими условиями развития экономики являются законность, независимая судебная система и конкурентная среда: Пашинян

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян видит позитивные тенденции развития экономики страны и констатирует важность реализации этих ожиданий. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом в беседе с журналистами после церемонии присяги членов кабинета.

«Самыми важными задачами экономического развития Армении являются законность, независимая судебная система и конкурентная среда. С точки зрения политики у нас сегодня это есть. Остается укрепить их, и чтобы у людей появилась уверенность. Все это будет урегулировано», - сказал премьер-министр.

Он добавил, что во время своего пребывания на посту премьер-министра он понял, что заявления гражданского общества и оппозиции о том, что первой задачей правительства должно быть не препятствовать экономическому развитию, иногда были очень правильными. «Мы не будем препятствовать развитию экономики, а будем помогать во всем», - заверил Никол Пашинян.

Премьер-министр выразил уверенность, что правительство решит все проблемы, с которыми оно сталкивается. «Нам нужно понять, что в процессе решения этих проблем мы не будем делать необдуманные шаги, мы будем делать свои наши шаги спокойно», - сказал Пашинян.