В ходе встреч на полях саммита в Сочи Пашинян обсудил нагорно-карабахский конфликт
В ходе двусторонних встреч на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил все вопросы двусторонних и многосторонних отношений, в том числе конфликт Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом в беседе с журналистами после церемонии присяги членов кабинета.
«В ходе встреч стороны представили свои позиции, весь процесс прошел в позитивной атмосфере, состоялся конструктивный диалог», - сказал Пашинян.
Премьер-министр придал большое значение тому факту, что в ходе встреч очень быстро сложилась нормальная рабочая и дружеская атмосфера.
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