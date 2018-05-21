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В ходе встреч на полях саммита в Сочи Пашинян обсудил нагорно-карабахский конфликт


В ходе двусторонних встреч на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил все вопросы двусторонних и многосторонних отношений, в том числе конфликт Нагорного Карабаха. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом в беседе с журналистами после церемонии присяги членов кабинета.

«В ходе встреч стороны представили свои позиции, весь процесс прошел в позитивной атмосфере, состоялся конструктивный диалог», - сказал Пашинян.

Премьер-министр придал большое значение тому факту, что в ходе встреч очень быстро сложилась нормальная рабочая и дружеская атмосфера.




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