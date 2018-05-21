Состав губернаторов Армении полностью изменится: премьер-министр Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что состав губернаторов Армении полностью изменится. Как сообщает Арменпресс, Пашинян заявил об этом в беседе с журналистами после церемонии присяги членов кабинета.

«Думаю, состав губернаторов полностью изменится», - сказал Пашинян.

Коснувшись возможности смены руководителей Специальной следственной службы и Следственного комитета, Никол Пашинян подчеркнул, что в этом отношении есть законодательные проблемы.

«Мы рассмотрим эти вопросы в контексте закона», - сказал Пашинян.