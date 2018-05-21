Санкции против Ирана окажут определенное влияние и на экономику Армении: председатель ЦБ

Санкции США против Ирана окажут определенное влияние и на экономику Армении. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян.

«Эти санкции достаточно серьезны и, конечно же, окажут определенное влияние на экономику Армении, но я заверяю вас, что наши бизнесмены, экспортеры и импортеры уже диверсифицировали свои рынки и, более, менее, имеют доступ к другим рынкам, мы это видим. Список стран-партнеров растет с каждым днем», - сказал Джавадян.

По словам председателя Центрального банка, возможности Армении растут с каждым днем. Возможности в рамках ЕАЭС растут с каждым днем, и бизнесмены понимают, как вести бизнес.