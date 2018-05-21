Министр иммиграции Дании предложила мусульманам уйти в отпуск на Рамадан

Министр по делам иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг призвала мусульман, исполняющих предписания Рамадана в отказе от еды и питья, уйти в отпуск, чтобы не создавать опасности для остальных жителей королевства, как передает Арменпресс, об этом сообщают в понедельник датские СМИ.

"Я хочу призвать всех мусульман покинуть свои рабочие места в месяц Рамадан, чтобы избежать негативных последствий для остального общества в Дании", - пишет Стойберг в своей колонке в датской газете BT.

Стойберг отмечает, что в Дании действует свобода вероисповедания, однако исполнение предписаний Рамадана может быть опасным для остальной части общества. В частности, министр привела в пример водителей-мусульман, которые более 10 часов в сутки не принимают пищу, но продолжают находиться за рулем.

"Это может быть опасно для всех нас", - подчеркнула Стойберг, добавив, что Рамадан влияет на "безопасность и продуктивность" людей.

Рамадан в 2018 году начался 16 мая и продлится до 14 июня.