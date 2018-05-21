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Глава ЦБ Армении не видит проблем в связи с работой с новым правительством


Председатель Центрального банка Армении Артур Джавадян не видит проблем в связи с работой с новым правительством. Как сообщает Арменпресс, на вопрос журналиста том, собирается ли он работать с новым правительством во главе с премьер-министром Николом Пашиняном, Джавадян заявил, что Центральный банк является независимым органом, который действует в соответствии с Конституцией.

«Срок моих полномочий истекает в 2020 году. Мы являемся независимым органом именно для того, чтобы мы могли работать со всеми правительствами. Я не вижу никаких проблем», - сказал он, добавив, что ЦБ - это профессиональный орган, который хорошо выполняет свою работу.




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