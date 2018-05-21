Более десяти пассажиров летевшего из Антальи в Челябинск самолета, который экстренно сел в Волгограде из-за разгерметизации салона, отказались продолжить полет на резервном борту. Как передает Арменпресс, об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь волгоградского аэропорта Диана Бакулина.

"После того, как борт экстренно сел в Волгограде, на вызов оперативно прибыли четыре бригады скорой медицинской помощи. За медпомощью обратились 11 человек с повышением артериального давления, головными болями и ушибами", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Аэробус 321 турецкой авиакомпании Onur Air, который следовал из Антальи в Челябинск, экстренно сел в аэропорту Волгограда вчера в 22:40. Причиной стала разгерметизация салона.

Пассажиры были размещены в терминалах, а пассажиры с детьми - в гостинице.