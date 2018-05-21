Депутата Меджлиса армянского происхождения Селины Доган не будет в парламенте следующего созыва

Депутата Меджлиса армянского происхождения Селины Доган не будет в списках оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии на выборах в парламент следующего созыва. Как передает «Арменпресс», в Республиканской народной партии 20-го мая уточнили списки своих кандидатов, куда она не включена.

Юрист из Стамбула Селина Доган во время прошлых выборов выдвигалась во втором избирательном участке Стамбула, причем, занимала в списке кандидатов своей партии первую строку.

Сейчас в списке кандидатов оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии первую строку во втором избирательном участке Стамбула занимает Энис Бербероглу, имени депутата Меджлиса армянского происхождения Селины Доган в списках оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии на выборах в парламент следующего созыва нет и на других участках.

Списки кандидатов на выборах в парламент следующего созыва должны быть представлены в ЦИК Турции до 21-го мая.

24-го июня в Турции пройдут досрочные президентские и парламентские выборы, после чего страна перейдет к президентской форме правления. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил досрочные президентские и парламентские выборы в стране на 24 июня. Изначально они были назначены на ноябрь 2019 года, после них должны вступить в силу положения о президентской системе, принятые на референдуме в апреле 2017-го.