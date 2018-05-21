Комитет Палаты общин по международным делам парламента Великобритании призвал власти королевства ввести дополнительные санкции против "связанных с Кремлем лиц". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, такой призыв содержится в докладе комитета под названием "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента в понедельник.

"Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - говорится в документе. При этом авторы доклада не привели конкретного списка таких лиц.

Правительство, по мнению участников комитета, "должно максимально плотно" сотрудничать с союзниками из США, Евросоюза и стран "Большой семерки" при введении индивидуальных санкций против лиц из РФ.