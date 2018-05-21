У здания Кассационного суда проходит акция сторонников Самвела Бабаяна
У здания Кассационного суда Армении проходит акция сторонников бывшего командующего АО Карабаха Самвела Бабаяна.
Как передает «Арменпресс», её участники требуют в кратчайшие сроки принять в процессуальное ведение жалобу по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.
18 мая перед зданием суда уже проводилась акция с аналогичным требованием. К протестующим вышел председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении Сержик Аветисян который заявил о том, что решение по делу Самвела Бабаяна будет принято в установленный срок, то есть в течении 3 месяцев после подачи жалобы в Кассационный суд. Протестующие заявили о намерении продолжать акции протеста до тех пор, пока не будут озвучены точные сроки проведения заседания Кассационного суда по делу Самвела Бабаяна.
Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.
22 марта 2017 года Службой национальной безопасности (СНБ) Армении была обнаружена ПЗРК "Игла". По факту незаконного ввоза и хранения оружия было возбуждено уголовное дело. По подозрению в соучастии в преступлении были задержаны трое граждан, в том числе бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян. Также сообщалось, что в СНБ были получены сообщения о незаконном ввозе ПЗРК "Игла" в Армению из Грузии. Суд общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк-Мараш на заседании 28 ноября того же года приговорил Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы.
НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.