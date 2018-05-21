У здания Кассационного суда проходит акция сторонников Самвела Бабаяна

У здания Кассационного суда Армении проходит акция сторонников бывшего командующего АО Карабаха Самвела Бабаяна.

Как передает «Арменпресс», её участники требуют в кратчайшие сроки принять в процессуальное ведение жалобу по делу бывшего министра обороны Нагорного Карабаха Самвела Бабаяна.

18 мая перед зданием суда уже проводилась акция с аналогичным требованием. К протестующим вышел председатель Уголовной палаты Кассационного суда Армении Сержик Аветисян который заявил о том, что решение по делу Самвела Бабаяна будет принято в установленный срок, то есть в течении 3 месяцев после подачи жалобы в Кассационный суд. Протестующие заявили о намерении продолжать акции протеста до тех пор, пока не будут озвучены точные сроки проведения заседания Кассационного суда по делу Самвела Бабаяна.



22 марта 2017 года Службой национальной безопасности (СНБ) Армении была обнаружена ПЗРК "Игла". По факту незаконного ввоза и хранения оружия было возбуждено уголовное дело. По подозрению в соучастии в преступлении были задержаны трое граждан, в том числе бывший министр обороны НКР Самвел Бабаян. Также сообщалось, что в СНБ были получены сообщения о незаконном ввозе ПЗРК "Игла" в Армению из Грузии. Суд общей юрисдикции ереванских общин Кентрон и Норк-Мараш на заседании 28 ноября того же года приговорил Самвела Бабаяна к шести годам лишения свободы.

НС Армении на особом заседании 8-го мая открытым голосованием избрало лидера фракции «Елк» Никола Пашиняна премьер-министром Армении. Как передает «Арменпресс», «за» проголосовали 59 депутатов, «против» - 42 депутатов.

Согласно Конституции Армении, после избрания премьер-министра, в течение 15 дней после назначения премьер-министра формируется правительство Армении. После своего назначения премьер-министр в течение 5 дней предлагает президенту Армении кандидатуры вице-премьеров и министров. В течение 20 дней после формирования правительства премьер-министр представляет НС Армении программу правительства Армении. НС Армении дает одобрение программе правительства Армении в течение 7 дней, большинством голосов от общего числа депутатов. Если НС Армении не одобряет программу правительства Армении и не избирает нового премьер-министра, НС Армении распускается силою закона. Если НС Армении избирает премьер-министра, но не одобряет программу правительства Армении, НС Армении распускается силою закона.