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Премьер-министр Королевства Бельгии направил поздравительное послание премьер- министру Армении


По случаю вступления Никола Пашиняна в должность премьер-министра Армении поздравительное послание направил премьер-министр Королевства Бельгии Шарль Мишель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, сказано:

«В связи с избранием премьер-министром Республики Армения шлю вам искренние поздравления и наилучшие пожелания успеха.

Будет приятно работать с вами во благо блестящего сотрудничества, налаженного между нашими двумя странами и ради ещё большего укрепления дружественных отношений».




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