Американский благотворитель армянского происхождения  подарит 1 миллион  долларов школе в Гетаване – госминистр Арцаха принял делегацию Всеармянского фонда «Айастан»

Госминистр Арцаха Араик Арутюнян принял делегацию Всеармянского фонда «Айастан» во главе с исполнительным директором Ара Варданяном.

Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, госминистр приветствовал прибывших в Арцах из 19 стран председателей региональных органов и представителей Фонда, подчеркнув, что каждый их визит желателен. Араик Арутюнян отметил важность участия Всеармянского фонда «Айастан» в деле развития и благоустройства Арцаха, заметив, что нет такой области, где бы не реализовались программы на средства фонда.

«В эти дни мы вновь побывали в ряде общин и приняли участие в осуществлении разных программ. С вводом в эксплуатацию каждого нового строения открываются новые возможности для жителей, новая жизнь для данного района. Эта деятельность – своеобразное патриотическое воспитание для поколений, которые учатся и воспитываются в этих детсадах и школах. В этом смысле хочу подтвердить, что в Арцахе отношение к деятельности Всеармянского фонда «Айастан» трудно переоценить», - сказал госсекретарь.

Поблагодарив за теплый прием, исполнительный директор Ара Варданян Всеармянского фонда «Айастан» сообщил, что хочет сделать важное заявление: американский благотворитель армянского происхождения Андраник Багдасарян обещал подарить 1 миллион долларов для капитального ремонта школы в Гетаване.

Госминистр в ответ выразил признательность присутствующему на встрече благотворителю, отметив, что его участие в жизни Арцаха особенно велико в последние годы.

«Вы уже вписали свое имя в историю Арцаха золотыми буквами. Я горд, что у нас такой сердобольный и заботливый соотечественник. Убежден – Ваш пример будет заразителен для многих», - сказал Арутюнян.

В свою очередь благотворитель подтвердил свое намерение и призвал все армянство активнее участвовать в становлении родины.

«Наш народ веками мечтал о государственности. Сегодня эта мечта стала явью. Именно в Армении и Арцахе решается будущее армянского народа. Призываю всех своих диаспорских соотечественников активнее вовлекаться в укрепление родины, ибо все преходяще – только родина вечна», - сказал благотворитель.

Араик Арутюнян ответил на все вопросы, волнующие гостей.