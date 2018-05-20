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Американский благотворитель армянского происхождения  подарит 1 миллион  долларов школе в Гетаване – госминистр Арцаха принял делегацию Всеармянского фонда «Айастан»


Госминистр  Арцаха Араик  Арутюнян принял делегацию Всеармянского фонда «Айастан» во главе  с исполнительным директором Ара Варданяном.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, госминистр приветствовал прибывших в Арцах из 19 стран  председателей региональных органов и представителей Фонда, подчеркнув, что каждый их визит желателен.  Араик  Арутюнян отметил важность участия  Всеармянского фонда «Айастан» в деле развития  и благоустройства  Арцаха, заметив, что нет такой области, где бы  не  реализовались программы  на  средства фонда.

«В эти дни мы  вновь побывали в ряде  общин и приняли участие  в  осуществлении разных программ. С вводом в эксплуатацию каждого нового строения открываются новые  возможности для жителей, новая жизнь для данного района. Эта  деятельность – своеобразное  патриотическое  воспитание для  поколений, которые учатся и воспитываются в этих детсадах и школах. В этом смысле  хочу  подтвердить, что в Арцахе отношение к деятельности Всеармянского фонда «Айастан» трудно переоценить», - сказал госсекретарь.

Поблагодарив за теплый прием, исполнительный директор Ара Варданян Всеармянского фонда «Айастан» сообщил, что хочет сделать важное  заявление: американский благотворитель армянского происхождения Андраник  Багдасарян обещал подарить 1 миллион  долларов для  капитального ремонта школы в Гетаване. 

Госминистр в ответ выразил признательность присутствующему на встрече  благотворителю, отметив, что его участие в жизни Арцаха особенно велико в последние  годы.

«Вы уже вписали свое  имя в историю Арцаха золотыми буквами. Я горд, что у нас такой сердобольный и заботливый  соотечественник. Убежден – Ваш пример будет заразителен для  многих», - сказал Арутюнян.

В свою очередь благотворитель подтвердил свое  намерение  и призвал все  армянство активнее участвовать в становлении родины.

«Наш народ веками мечтал о государственности. Сегодня эта  мечта  стала явью. Именно в  Армении и Арцахе решается будущее армянского народа. Призываю всех своих диаспорских соотечественников активнее вовлекаться в укрепление  родины, ибо все  преходяще – только родина вечна», - сказал благотворитель.

Араик  Арутюнян ответил на все  вопросы, волнующие гостей.




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