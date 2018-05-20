Вооруженные силы Армении в ближайшие месяцы получат российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор". Об этом в субботу вечером со ссылкой на источники в минобороны республики сообщили в эфире телепрограммы "Зинуж" ("Вооруженные силы") Первого государственного телеканала Армении.

"Через несколько месяцев среди средств ПВО свое особое место займут российские зенитно-ракетные комплексы "Тор", - сказал ведущий программы.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, Боевые возможности этих систем прокомментировал заместитель начальника войск ПВО республики полковник Артур Погосян. "Система "Тор" - это сверхсовременный зенитно-ракетный комплекс, который может в автоматическом режиме, даже без участия личного состава, вести борьбу с воздушными нападениями любого спектра, в том числе с высокоточными ракетами", - рассказал Погосян в эфире программы.

Российский зенитно-ракетный комплекс "Тор" разработан для обеспечения тактической защиты войск и гражданских объектов от ударов с воздуха. ЗРК способен бороться против различных видов ракет, беспилотных летательных аппаратов, авиационных бомб, самолетов и вертолетов противника.

18 мая новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что развитие вооруженных сил является приоритетом руководства республики. При этом главным партнером Армении в сфере обороны, по словам премьера, продолжает оставаться Россия.