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Никол Пашинян с супругой и младшими дочерьми в прямом подключении представил правительственную резиденцию


Премьер Армении Никол Пашинян представил правительственную резиденцию в прямом фейсбуковском подключении.

Как  передает Арменпресс, Никол Пашинян с супругой Анной  Акопян  и младшими дочерьмиШушан и Арпи показал комнаты, двор и зону отдыха. 

Премьер показал один из коттеджей, в котором, по его информации, жили советские руководители, в  том числе Карен Демирчян, а позднее – первый и второй  президенты  Армении.

Никол Пашинян пообещал сегодня вновь выйти в  эфир и поговорить о судебной  системе.

 




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