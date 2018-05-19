Никол Пашинян с супругой и младшими дочерьми в прямом подключении представил правительственную резиденцию

Премьер Армении Никол Пашинян представил правительственную резиденцию в прямом фейсбуковском подключении.

Как передает Арменпресс, Никол Пашинян с супругой Анной Акопян и младшими дочерьмиШушан и Арпи показал комнаты, двор и зону отдыха.

Премьер показал один из коттеджей, в котором, по его информации, жили советские руководители, в том числе Карен Демирчян, а позднее – первый и второй президенты Армении.

Никол Пашинян пообещал сегодня вновь выйти в эфир и поговорить о судебной системе.