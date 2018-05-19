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Факты о поборах в школе №189 Араик Арутюнян передаст начальнику полиции РА


Факты о поборах в  школе №189  министр НО РА Араик  Арутюнян передаст начальнику полиции РА Валерию Осипяну.

Как  передает Арменпресс, министр Арутюнян 18 мая по следам сигнала о поборах  неожиданно посетил школу №189. Директор школы  Римма Давтян созвала собрание, чтобы  выяснить достоверность распространяемых слухов.

Один из родителей отметил, что это мнение  всех родителей и что в связи с Последним звонком собирали по 15 тысяч драмов на покупку цветов и др.

Весь этот процесс помощник  министра заснял на видео и опубликовал.

После  этого министр в своем видеообращении заявил, что опубликованный материал он направит начальнику  полиции Валерию Осипяну на расследование.

«Как я и обещал, все  материалы  будут отправлены  начальнику  полиции Валерию Осипяну на расследование. Согласно презумпции невиновности, не подозревается никто. Просто дождемся завершения  расследования. Уверен – виновные понесут наказание», - сказал министр.

Относительно инцидента 18 мая в  шк.№189 министр отметил, что о поборах он узнал утром и решил неожиданно явиться в  школу.

«Утром 18 мая я получил сообщение, что в школе  переполох в связи со сбором денег:  кто-то из родителей отказывается давать деньги, его пытались призвать к  порядку и т.д. Я решил пойти на  собрание, что для  собравшихся было полной  неожиданностью. Было очень неприятно, что на  мой вопрос о сборе  денегникто из родителей не  ответил. Потом двое  откликнулись, сказав, собирали по 15 тысяч с 30 учеников. И это только на Последний звонок. А еще собирали сумму  на  последующий праздник», - сказал министр.

17 мая министр науки и образования  Армении Араик  Арутюнян сообщил, что любой  сигнал о школьных поборах будет передан в правоохранительные органы.

 

 




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