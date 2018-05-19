Факты о поборах в школе №189 Араик Арутюнян передаст начальнику полиции РА

Факты о поборах в школе №189 министр НО РА Араик Арутюнян передаст начальнику полиции РА Валерию Осипяну.

Как передает Арменпресс, министр Арутюнян 18 мая по следам сигнала о поборах неожиданно посетил школу №189. Директор школы Римма Давтян созвала собрание, чтобы выяснить достоверность распространяемых слухов.

Один из родителей отметил, что это мнение всех родителей и что в связи с Последним звонком собирали по 15 тысяч драмов на покупку цветов и др.

Весь этот процесс помощник министра заснял на видео и опубликовал.

После этого министр в своем видеообращении заявил, что опубликованный материал он направит начальнику полиции Валерию Осипяну на расследование.

«Как я и обещал, все материалы будут отправлены начальнику полиции Валерию Осипяну на расследование. Согласно презумпции невиновности, не подозревается никто. Просто дождемся завершения расследования. Уверен – виновные понесут наказание», - сказал министр.

Относительно инцидента 18 мая в шк.№189 министр отметил, что о поборах он узнал утром и решил неожиданно явиться в школу.

«Утром 18 мая я получил сообщение, что в школе переполох в связи со сбором денег: кто-то из родителей отказывается давать деньги, его пытались призвать к порядку и т.д. Я решил пойти на собрание, что для собравшихся было полной неожиданностью. Было очень неприятно, что на мой вопрос о сборе денегникто из родителей не ответил. Потом двое откликнулись, сказав, собирали по 15 тысяч с 30 учеников. И это только на Последний звонок. А еще собирали сумму на последующий праздник», - сказал министр.

17 мая министр науки и образования Армении Араик Арутюнян сообщил, что любой сигнал о школьных поборах будет передан в правоохранительные органы.