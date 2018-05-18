Посол Армении в Грузии посетил Тбилисский Государственный Университет им. Иванэ Джавахишвили

Посол Армении в Грузии Рубен Садоян 18 мая посетил Тбилисский Государственный Университет им. Иванэ Джавахишвили, где встретился с ректором Георгием Шарвашидзе.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства, в ходе встречи посол Садоян, в первую очередь, выразил свои поздравления по случаю 100-летнего юбилея этого учебного заведения, которое празднуется в этом году.

Затем собеседники обсудили нынешний уровень сотрудничества между Ереванским и Тбилисским Государственными Университетами и перспективы его дальнейшего развития.

Ректор представил послу будущие проекты и уже осуществляемые Университетом программы. В этом контексте последний затронул тему программ обмена студентами и отметил, что в рамках летней школы этого года обучение пройдут и студенты из Армении.

Посол Садоян отметил большое значение программе высшего образования «1+4», предназначенной для представителей национальных меньшинств Грузии, которая проживающим в Грузии многочисленным армянам предоставляет возможность более глубокого изучения грузинского языка, что, в свою очередь, способствует их интеграции в образовательные процессы и, в целом, в общественную жизнь.