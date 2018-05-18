Число новорожденных в США сократилось до минимума за 30 лет

Коэффициент рождаемости в США второй год находится на рекордно низком уровне, число новорожденных в прошлом году сократилось до минимума за 30 лет, как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Согласно данным национального центра статистики в области здравоохранения (National Center for Health Statistics), в прошлом году в США родились 3,853 млн младенцев, что является минимальным значением с 1987 года.

Коэффициент фертильности при этом был самым низким за все время наблюдений, то есть более чем за сто лет: 602 младенца на 10 тыс. женщин детородного возраста (от 15 до 44 лет). Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число родов на одну женщину за всю ее жизнь) снизился до минимума с 1978 года - 1,76 против 2,1 еще десять лет назад.

Таким образом, рождаемость в стране упала ниже уровня, необходимого для естественного воспроизводства населения.

Рождаемость в стране снижается с 2014 года, но в 2017 году наблюдался наибольший спад - примерно на 92 тыс. меньше новорожденных в сравнении с предыдущим годом. Эксперты отмечают, что это трудно назвать закономерностью, поскольку экономический подъем, как правило, сопровождается "бэби-бумом". Однако, несмотря на заметные улучшения в экономике, снижение безработицы, рождаемость продолжает стремительно падать.

Эксперты выделяют несколько причин этого явления. Во-первых, молодые семьи 21-го века склонны откладывать рождение детей до лучших времен, ставя на первое место карьеру. Другим фактором могут быть изменения в национальном составе иммигрантов, дети которых составляют почти четверть младенцев, рождающихся в США каждый год. Например, в настоящее время большая часть иммигрантов - азиаты, а у них, как правило, меньше детей, чем у других групп приезжий.

В-третьих, те женщины, которые в 2007-2009 годах откладывали рождение детей из-за рецессии, похоже, полностью отказались от мысли о потомстве, отмечает старший эксперт по демографии из Нью-Гемпширского университета Кеннет Джонсон. По его оценкам, из-за последствий рецессии в США в последние годы родилось на 4,8 млн детей меньше, чем могло бы.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США также сообщает, что женщины в возрасте 40-44 лет стали единственной группой со значимым увеличением показателя рождаемости в 2017 году, в то время как для остальных возрастных группы коэффициенты снижаются.