Караченцов вернулся из Израиля в Москву после курса лучевой терапии

Актер Николай Караченцов в пятницу вернулся из Израиля после курса лучевой терапии и будет сразу госпитализирован в Москве для наблюдения и проведения сеанса химиотерапии. Как передает Арменпресс, об этом рассказал ТАСС сын актера Андрей Караченцов.

В конце марта Николай Караченцов вместе с супругой Людмилой Поргиной улетели в Израиль на проведение лучевой терапии злокачественного новообразования в легком, которое было обнаружено осенью прошлого года. За полгода актеру успешно провели шесть курсов химиотерапии в одной из столичных клиник.

"Они долетели, все нормально. Сейчас папу сразу везут в больницу, чтобы провести обследование после Израиля. Планируется провести химиотерапию после лучевой терапии", - рассказал Андрей Караченцов.

По его словам, в Израиле после завершения курса лучевой терапии был сделан снимок, который показал, что опухоль значительно уменьшилась.





