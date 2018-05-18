Президент Эквадора сократил охрану Ассанжа в дипмиссии в Лондоне

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился сократить число сотрудников охраны в посольстве республики в Лондоне, назначенных дополнительно для обеспечения безопасности основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Reuters.

"Президент Морено отдал распоряжение немедленно сократить численность сотрудников охраны в эквадорской дипмиссии в Лондоне, - говорится в заявлении администрации. - С нынешнего момента в посольстве должно быть обычное для эквадорских дипмиссий число таких сотрудников".

Власти Эквадора, по данным британских СМИ, потратили на обеспечение безопасности основателя WikiLeaks по меньшей мере $5 млн. Бюджет на содержание Ассанжа был одобрен находившимися тогда у власти президентом страны Рафаэлем Корреа и главой МИД Рикардо Патиньо. На операцию "Гость", которая затем была переименована в операцию "Отель", правительство Эквадора тратило около $66 тыс. ежемесячно. В эту сумму входила оплата услуг круглосуточной охраны, системы видеонаблюдения, сбора разведывательных данных и проверки гостей Ассанжа сотрудниками специальной фирмы, отвечающей за безопасность.

В 2012 году создатель WikiLeaks попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. С того момента он, опасаясь экстрадиции, не покидает пределы посольства Эквадора в британской столице.





