Глава военной разведки Британии: Лондон должен быть готов к нанесению киберудара по Москве

Правительство Великобритании должно быть готово - в случае резкого возрастания угроз для Запада - к самым решительным действиям в отношении России, в частности, к совершению кибератаки. Такое мнение выразил начальник военной разведки Великобритании маршал авиации Филип Осборн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти Соединенного Королевства должны быть готовы к осуществлению "кибератаки против РФ в случае [перерастания напряженности между Востоком и Западом] в Третью мировую войну", приводит высказывания Осборна из его выступления в пятницу в Королевском объединенном институте оборонных исследований газета Daily Express.

Лондону следует быть, по словам главы разведки, "гораздо более агрессивным и идти на риск", если угрозы безопасности королевства станут критическими. В нынешнем "более опасном, непредсказуемом мире" кибертехнологии играют ключевую роль в современных боевых действиях, отметил Осборн.

"Новые технологии изменят войну, нашу жизнь и общество, - заявил маршал авиации. - Без таких изменений мы рискуем быстро отстать в сегодняшнем и завтрашнем противостоянии". "Полномасштабная киберконфронтация может иметь катастрофические последствия в течение нескольких минут и часов", - добавил он.