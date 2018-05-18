ООН: более $24 млн необходимы на оказание медицинской помощи жертвам беспорядков в Газе

ООН в четверг призвала страны срочно выделить средства на оказание медицинской помощи тысячам палестинцев, пострадавших в результате беспорядков на границе сектора Газы и Израиля. Как сообщил журналистам заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, на лечение и реабилитацию раненых необходимо по меньшей мере $24,6 млн.

По его словам, единственный пропускной пункт из Израиля в Газу, серьезно поврежденный в ходе беспорядков, частично возобновил работу, и в последние дни в анклав проследовали 15 грузовиков с лекарствами, а также два грузовика с горючим и водой, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

15 мая на границе Израиля с сектором Газа вспыхнули ожесточенные столкновения между палестинским населением и израильскими военными, поводом для чего стал состоявшийся в тот же день официальный перенос посольства США в Израиле в Иерусалим. По последним данным, в ходе столкновений погибли более 60 палестинцев, свыше 2,8 тыс. получили ранения. Протесты на границе Газы и Израиля продолжаются с конца марта, по данным международных гуманитарных организаций, за это время пострадали свыше 10 тыс. человек.

Фото: Reuters