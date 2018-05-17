Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Фонд «Подари жизнь» продолжит действовать


В ходе очередного заседания Совета попечителей благотворительного фонда «Подари жизнь», которое состоялось 16 мая, было решено продолжить естественную деятельность Фонда. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе Фонда.




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