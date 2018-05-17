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Акоп Аршакян назначен первым заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Армении


Решением премьер-министра Республики Армения, Акоп Аршакян назначен первым заместителем министра транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте премьер-министра.




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