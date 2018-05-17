Азиатские индексы - 17-05-18

ТОКИО, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.53% и составил 22838.37 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.45% и составил 1808.37 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.48% и составил 3154.28 пункта, а HANG SENG снизился на 0.54% и составил 30942.15 пункта.