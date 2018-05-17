Соратник Пучдемона вступил в должность главы каталонского правительства

Депутат Жоаким (Ким) Торра официально вступил в должность 131-го главы правительства Каталонии. Церемония состоялась в четверг во дворце Женералитета, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ранее в Официальном журнале регионального правительства был опубликован указ о назначении Торры, подписанный королем Испании Филиппом VI. В связи с действием 155-й статьи конституции страны, ограничившей самоуправление региона, новый каталонский лидер отдал предпочтение короткой и сдержанной церемонии и решил обойтись без большого числа приглашенных лиц. Члены правительства Испании не присутствовали на торжественном мероприятии.

В ходе церемонии Торра пообещал верно исполнять свои обязанности и быть "преданным каталонскому народу, представленному парламентом" региона. При этом он не стал упоминать ни монарха, ни испанскую конституцию. Теперь региональный лидер должен назвать состав своего будущего правительства.



