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Мария Шарапова вышла в следующий круг теннисного турнира в Риме


Представительница РФ Мария Шарапова вышла в третий круг теннисного турнира категории ATP в Риме, обыграв словачку Доминику Цибулкову со счетом 3:6, 6:4, 6:2. Как передает «Арменпресс», матч продолжался 2 часа 32 минуты. 

За выход в четвертьфинал Шарапова сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) - Дарья Гаврилова (Австралия). 

Римский турнир начался 12-го мая и завершится 20-го мая.


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