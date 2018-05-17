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«Атлетико» в третий раз стал победителем Лиги Европы


Мадридский клуб «Атлетико» в третий раз стал победителем Лиги Европы. В финальном матче команда тренера Диего Симеоне отправила 3 безответных мяча ворота французского «Марселя», победив со счетом 0:3. 
«Атлетико» в третий раз в истории стал победителем Лиги Европы и завоевал путевку в Лигу чемпионов.

Действующим победителем Лиги Европы является английский «Манчестер Юнайтед», который в этом году выступил в Лиге чемпионов и выбыл из борьбы на стадии 1/8 финала. Мадридский клуб «Атлетико» стал победителем Лиги Европы также в 2010 и 2012 годах.


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