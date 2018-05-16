Тарон Маргарян продолжит работу в качестве мэра Еревана

Мэр Еревана Тарон Маргарян продолжит работу в качестве мэра. Как сообщает Арменпресс, Тарон Маргарян, выступая перед журналистами перед мэрией Еревана, коснувшись призывов требующих его отставки активистов, подчеркнул, что неприемлемо, чтобы политическая сила оказывала давление на местные органы самоуправления.

«Мы продолжаем нашу работу с жителями Еревана, и в этом году мы отпразднуем 2800-летие Еревана», - сказал Маргарян.

Активисты, протестующие 16 мая против обрубки деревьев в парке 2800-летия Еревана, провели акцию протеста возле мэрии Еревана, в ходе которой они ворвались в здание мэрии и потребовали встречи с мэром Еревана. Затем они настаивали на том, что их единственным требованием является отставка мэра Еревана Тарона Маргаряна.