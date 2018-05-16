Министр разведки Израиля не видит причин для того, чтобы Израиль не признавал Геноцид армян

Министр разведки Израиля Исраэль Кац не видит моральных и исторических причин для того, чтобы Израиль не признал Геноцид армян. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ynetnews.com, Кац подчеркнул, что правительство должно поддержать законопроект о признании Геноцида армян и осуждении массового убийства 1,5 миллиона армян в Османской империи в начале 20-го века.

Исраэль Кац также раскритиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, подчеркнув, что он последний человек, который может давать уроки, но он делает это в первую очередь.

Он призвал депутатов Кнессета официально признать Геноцида армян, в результате которого погибли 1,5 миллиона армян. Исраэль Кац также раскритиковал президента Турции за заявление о том, что ненавидит Израиль. «Он представитель «Братьев-мусульман» и движения ХАМАС, и как только что-то происходит в Газе, он начинает работать и делает это очень радикально», - сказал Кац.

На фоне увеличения напряженности в отношениях Израиля и Турции в изральском парламенте вновь поднят вопрос о признании Геноцида армян.

Израильский депутат Ицик Шмули из политического альянса «Сионистский лагерь» 16 мая внес на рассмотрение Кнессета законопроект о признании Геноцида армян 1915 года в Османской империи.