Соглашение Армения-ЕС направлено в парламент Румынии для ратификации

Посол Армении в Румынии Сергей Минасян 15 мая встретился с премьер-министром Румынии Виорикой Дэнчилэ.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, премьер-министр Румынии передала поздравление Николу Пашиняну в связи с избранием на пост премьер-министра Армении и выразила уверенность, что армяно-румынские отношения будут еще более углубляться.

Посол Минасян проинформировал премьер-министра Румынии о последних событиях в Армении, уверяя, что Армения не только останется приверженной выполнению всех своих международных обязательств, но и предпримет активные шаги по повышению своего международного участия на новом уровне.

Премьер-министр Румынии сообщила послу, что правительство Румынии завершило внутренние процедуры в отношении Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, и соответствующий документ уже направлен в парламент Румынии для ратификации.

Посол Армении высоко оценил сбалансированный подход Румынии в отношении нагорно-карабахского конфликта. Премьер-министр заверила, что этот подход будет непрерывным, отметив, что Румыния поддерживает посреднические усилия сопредседательства Минской группы ОБСЕ как единственного формата для мирного и устойчивого урегулирования на основе принципов международного права.

Стороны также коснулись XVII Саммита Франкофонии, который пройдет в Ереване 11-12 октября этого года, отметив важность мероприятия для Армении и франкоязычного движения.

Собеседники обсудили вопросы сотрудничества в международных организациях и затронули вопросы двусторонних экономических отношений.