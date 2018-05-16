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Убежден, что новое правительство будет привержено построению демократической и процветающей Армении: премьер-министр Болгарии


Премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с вступлением в должность премьер-министра Армении, пожелав ему здоровья и всяческих успехов в его ответственном деле.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в поздравительном послании говорится:

«Я высоко оцениваю Ваши усилия, направленные на создание нового демократического правительства на основе национального консенсуса и всестороннего диалога со всеми заинтересованными сторонами. Поддержание политической стабильности и дальнейшее развитие процесса реформ в Республике Армения будет способствовать процветанию страны и стабильности кавказского региона, имеющего большое значение для Европы. Я убежден, что новое правительство будет привержено построению демократической и процветающей Армении во благо армянского народа.

Я приветствую политику Республики Армения по поддержанию тесных отношений с Европейским союзом, и  убежден, что вступление в силу Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом, которое вскоре будет ратифицировано парламентом Болгарии, будет в значительной мере способствовать достижению этой цели».




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