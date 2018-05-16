Палестина отозвала для консультаций своих послов из четырех стран ЕС

Палестина отозвала для консультаций своих послов из Румынии, Венгрии, Австрии и Чехии. Как передает Арменпресс, об этом говорится в заявлении палестинского МИД, размещенном в среду на сайте ведомства.

В документе отмечается, что "послы этих стран принимали участие в церемонии открытия посольства США в Иерусалиме 14 мая".





