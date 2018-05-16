Перед резиденцией премьер-министра Армении на Баграмяна, 26 проходят акции протеста. Активисты протестуют перед резиденцией премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване и требуют личной встречи с ним. Как передает «Арменпресс»,

Участники первой акции являются сотрудниками военных комиссариатов, которые были освобождены от занимаемых должностей в связи с проводимой оптимизацией системы.



Уволенные сотрудники проводили с утра среды акции протеста перед зданием правительства, после чего посетили Министерство обороны, где после встречи с ответственными лицами им пообещали рассмотреть вопрос и найти решение сложившейся проблематичной ситуации.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел совещание по поводу протестов сотрудников военкоматов. Министр обороны Армении Давид Тоноян ознакомился с проблемой и дал поручения по поводу концепции процесса оптимизации, а также представить в течение н едели предложения по поводу трудоустройства оставшихся без работы сотрудников военкоматов.

У здания правительства Армении в Ереване сегодня акцию протеста проводили сотрудники военкоматов. Они требовали отмены процесса оптимизации, который, по словам участников акции, привел к массовым увольнениям.

Протестующие требовали встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняно,. По их словам, решение проблемы – в прекращении процесса оптимизации.

С протестующими встретился глава отдела аппарата правительства по приему и отправке писем Александр Казарян.

По новому закону об обороне Армении, управление военкоматами передается от Генштаба ВС Армении Министерству обороны. В результате оптимизации число военкоматов сокращается с 44 до 14, из 20 сотрудников каждого военокомата сократят 18, останутся двое.

Однако участники акции не удовлетворились полученным ответом и отправились к зданию резиденции премьер-министра с требованием решить их проблемы, требуя личной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Участники другой акции протеста частично перекрыли движение на проспекте Баграмяна и требовали решить проблему лицензирования такси-сервисов, а также проблему растаможки автомобилей, требуя личной встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.



Как отмечают активисты, сегодня предоставляются очень короткие сроки для оформления импорта автомобилей, а при передвижении по стране с транзитными номерами автовладельцы получают штрафы.



Более того, некоторые из них отмечают, что незнакомы с новыми изменениями, согласно которым штрафы за нарушение ПДД будут выписываться и автомобилям с иностранными госномерами, однако в их отношении были выписаны огромные штрафы, а у некоторых Служба принудительного исполнения судебных актов даже заблокировала счета.



Участники акции требовали списать с них все штрафы и облегчить процедуры таможенного оформления импорта автомобилей.

Бывшие сотрудники завода «Наирит» проводят перед резиденцией премьер-министра Армении на Баграмяна,26 акцию протеста. Как передает «Арменпресс», они подняли вопросы переоткрытия завода «Наирит» и выплаты недоплаченных им зарплат.

Они отмечают, что эти вопросы годами не находили решения, а шаги, предпринятые предыдущими правительствами, были неэффективными.

Троих из них пригласили внутрь, однако, они пока не значют, с кем им предстоит встретиться.

Президент Армении Армен Саркисян встретился 15-го мая с бывшими сотрудниками завода «Наирит»: бывшим директором Кареном Исраэляном, членами координационной группы сотрудников завода «Наирит» и их адвокатом Тиграном Саргсяном. Договоренность об этой встрече была достигнута 7-го мая, когда президент Армении Армен Саркисян встретился с бывшими сотрудниками завода «Наирит», проводящими акцию протеста у его резиденции.

Адвокат Тигран Саргсян представил недовольство сотрудников завода «Наирит» работой судебной системы, поскольку они считают судей по делу завода «Наирит» предвзятыми. По мению адвоката, права сотрудников завода «Наирит» попираются, судьи намеренно затягивают судебные процессы.

Президент Армении Армен Саркисян сказал, что в связи с новой внутриполитической ситуацией в стране постепенно выправится и работа судов, кроме того, он сообщил, что в меру своих конституционных полномочий он обсудил вопросы с руководителямим системы.