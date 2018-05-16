В Facebook впервые рассказали, какую информацию удаляли в последнее время

Сотрудники Facebook за первые три месяца текущего года удалили более 865 млн размещенных в социальной сети сообщений, в частности спама, пропагандистских материалов террористов, откровенных фото и видео. Как передает Арменпресс, об этом говорится в докладе, опубликованном во вторник в официальном блоге компании.

В документе впервые приводятся точные и подробные данные относительно объема и характера заблокированной в соцсети информации. Из него следует, что в первом квартале текущего года было удалено 837 млн сообщений с навязчивой рекламой, 3,4 млн постов, касавшихся насилия, 21 млн, содержащих откровенные видеозаписи и снимки. Кроме того, удалены были 1,9 млн сообщений с пропагандой террористических группировок, а также 2,5 млн, в которых приводились высказывания, направленные на разжигание, в частности, национальной, этнической и расовой ненависти.