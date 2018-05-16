Знаменитости научили девушек натягивать бикини

Знаменитости задали новый тренд: перед пляжным сезоном в соцсетях стали появляться их фотографии в купальниках, натянутых выше бедер. Как передает Арменпресс, об этом сообщает The Sun.

Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Ким Кардашьян-Уэст выложила в Instagram сразу несколько снимков в задранных бикини ярко-розового и персикового цветов.

Тенденция распространилась и на моделей. В их числе оказались американки Эмили Ратаковски, Белла Хадид и британка Деми Роуз.

К ним присоединилась британская певица и актриса албанского происхождения Рита Ора.

Тренд поддержала плюс-сайз модель Эшли Грэм, сфотографировавшись в леопардовом слитном купальнике.