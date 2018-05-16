Гватемала вслед за США открыла посольство в Иерусалиме

Церемония открытия посольства Гватемалы в Иерусалиме состоялась в среду - два дня спустя после того, как США завершили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Jerusalem Post.

На церемонии открытия нового посольства Гватемалы в западной части Иерусалима присутствовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Гватемалы Джимми Моралес.

Во время церемонии Нетаньяху напомнил, что Гватемала стала второй страной после США, которая 70 лет назад признала Израиль в качестве независимого государства. "Вы всегда среди первых. Мы помним наших друзей, и Гватемала - наш друг, тогда и сейчас", - заявил премьер Израиля.

14 мая в Иерусалиме состоялась церемония открытия нового посольства США в Иерусалиме.