Редкий синий бриллиант продали на аукционе Sotheby's в Женеве за $6,7 млн

Грушевидный синий бриллиант с 300-летней королевской историей ушел с молотка на аукционе Sotheby's в Женеве за $6,7 млн при предварительной оценке в $3,5 млн - $5 млн. Драгоценный камень с изящной огранкой The Farnese Blue, как сообщает в среду вещательная корпорация Би-би-си, был продан всего за четыре минуты после начала торгов коллекционеру, пожелавшему остаться неназванным.

Бриллиант весом чуть более шести карат выставлялся на аукцион впервые. Драгоценный камень, который благодаря ювелирам превратился в изумительное украшение, был обнаружен в 1715 году на алмазных копях Голконды в Индии. В августе того же года итальянка Изабелла Фарнезе (1692-1766) получила его в качестве подарка к свадьбе с королем Испании Филиппом V (1683-1766), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В течение трех столетий сокровище переходило в качестве подарка от одного королевского дома к другому, путешествуя в специальной шкатулке по Европе - в Испанию, Францию, Италию и Австрию. Владели драгоценным камнем представители династий Бурбонов и Габсбургов.